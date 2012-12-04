Комуністи обіцяють провалити голосування за прем'єра

Про це заявив депутат від Компартії Спиридон Кілінкаров в ефірі телеканалу ТВі.

"Якщо сьогодні говорити про можливі ситуативні утворення в парламенті, є питання по яких ми можемо голосувати з Партією регіонів. Але це не будуть точно питання призначення прем'єр-міністра, це не будуть питання соціально-економічного розвитку", - цитує Українська правда.

Відповідаючи на питання, чи правильно варто розуміти, що КПУ не буде голосувати за будь-яку кандидатуру прем'єра, Кілінкаров заявив: "Якщо він не буде комуністом".