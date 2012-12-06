Яценюк каже, що з українців додатково стягнуть мільярд

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», за його словами, цей бюджет є непрофесійним насамперед тому, що вперше за останніх 5 років він передбачає зменшення доходів державного бюджету - на 12,5 млрд грн, при цьому ВВП зростає.

«Зрозуміло, що в «регіоналів» із арифметикою дуже погано, в особливості з тією, яка стосується держави. Але добре з тією арифметикою, яка стосується приватної кишені», - зазначив А.Яценюк.

Також, за його словами, дефіцит держбюджету на наступний рік зростає на 30%, а це «рекордні 50 млрд грн».

На переконання А.Яценюка, урядовий проект бюджету є несправедливим тому, що основний тягар зі сплати податків перекладає на звичайних громадян України. «Додатково з громадян України стягнуть 1 млрд грн. На противагу підприємствам, що належать акціонерам Партії регіонів, які заплатять податку на прибуток на 1,6 млрд грн менше, ніж в цьому році», - сказав він.

Також, наголосив А.Яценюк, мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум зростуть з початку 2013 року на 13 грн.

«Цей бюджет збільшує витрати на МВС, СБУ і Генпрокуратуру загалом на 1,2 млрд грн. А за останні три роки такий ріст склав 6,5 млрд грн. На противагу Збройним силам, яким скоротили витрати на 1 млрд», - підкреслив він.

Як заявив А.Яценюк, урядовий бюджет є неефективним, адже в ньому закладається рекордна сума запозичень - 135 млрд грн, а загальна сума прямого та гарантованого державного боргу країни може сягнути 600 млрд грн. «Це 13 112 тис. грн на одного українця. У той момент, коли Янукович взяв офіс Президента, борг кожного українця був 6,5 тисяч грн», - підкреслив він.