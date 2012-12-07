Опозиція буде змушена блокувати роботу Верховної Ради

Про це заявив член партії "Батьківщина", віце-спікер парламенту 6-го скликання Микола Томенко в ефірі 5 каналу.

"Якщо йтиметься про очевидні речі: порушення Конституції, національних інтересів, то звичайно, ми зобов’язані захищати у будь-який спосіб, крім, напевне, збройної боротьби, бо це заборонено, стріляти там у парламенті, зброю проносити і таке інше", - зазначив він.

"Це не означає, що такі методи повністю знімаються, але персональне голосування, на нашу думку мінімізує необхідність щоденного почергового блокування трибуни… Але коли треба буде - будемо", - цитує Українська правда.

Як відомо, у четвер Верховна Рада ухвалила зміни в закон "Про регламент Верховної Ради" щодо особистого голосування.

Водночас законом депутату заборонено перешкоджати розгляду питань порядку денного, в тому числі шляхом блокування трибуни, перешкоджанню роботи головуючого на пленарному засіданні, а також голосуванню інших народних депутатів.