Експерти вважають, що підвищення податків не вирішить проблему паління

Як повідомили УНІАН, Національне соціологічне дослідження проводило «Бюро соціологічного аналізу» в листопаді 2012 року. Методом телефонного опитування були визначені думки 800 респондентів у віці 18 років і старші. Результати презентують національну громадську думку з абсолютною похибкою на рівні 3,5-5%. Опитування проводилося в найбільших містах України.

«68% українців вважають, що підвищення цін на сигарети абсолютно не вирішить проблему куріння - палити вони менше не стануть, а 85,1% відзначає, що така дія, швидше за все, призведе до негативних наслідків, таких як, підвищення тіньових продажів сигарет. Мало того, за останній рік 21% українців вже мали досвід купівлі нелегальних сигарет», - говорить експерт «Бюро соціологічного аналізу» Віра Корсак.

Опитування показало, що кожен другий опитаний палить (49%), а у 73,1% респондентів в сім'ї є курець. Іншим словами, підвищення цін на сигарети торкнеться сімейних бюджетів майже трьох чвертей населення України. Не дивлячись на те, що 50,6% опитаних згодні, що підвищення акцизів є дієвим способом поповнення бюджету, більшість не згодні з тим, що бюджет повинен підвищуватися за рахунок збільшення акцизу на дешеві сигарети. Для третини українців (31,9%) витрати на сигарети є значимою статтею витрат в бюджеті домогосподарства. Середня ціна пачки сигарет, які купують українці, - 10 гривень.

«Більше 62% українців вживають алкоголь, і 63% українців живуть в сім'ях, де, як мінімум, одна людина вживає алкоголь.72% українців вважають, що підвищення цін на алкогольні напої, внаслідок збільшення податків, абсолютно не вирішить проблему вживання алкоголю. А, 85,6% опитаних зазначає, що підвищення цін (податків) на алкоголь, призведе до підвищення тіньових продажів алкоголю!» - коментує експерт« Бюро соціологічного аналізу» Віра Корсак.

«Дослідження соціологів показали, що поточна акцизна політика держави нелогічна. Кількість курців і споживачів алкоголю не зменшиться, а ринок контрабандної та контрафактної продукції збільшиться. За підрахунками економістів - внаслідок зростання попиту на нелегальну тютюнову продукцію - надходження до бюджету скоротяться на 2 млрд. гривень. 10% вітчизняної тютюнової продукції просто зникне з ринку, пропорційно підвищиться рівень контрабанди. Що стосується алкоголю, то, за підрахунками фахівців, обсяг тіньових продажів алкоголю в 2012 році вже варіюється на рівні 30%! «Сірий» ринок завдає шкоди державі та легальним виробникам алкоголю. Підвищення акцизних ставок цю ситуацію тільки посилить», - коментує експерт ринку президент «Української торгово-промислової конфедерації» Володимир Демчак.