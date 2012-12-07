Кармазін голодує у Верховній Раді

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

Ю.Кармазін підтвердив, що відмова реєструвати його постанову пов’язана з тим, що якби такий проект був зареєстрований, то без рішення парламенту про підтримку чи не підтримку даного документу, голова Верховної Ради Володимир Литвин, відповідно “до статті 48 Регламенту Верховної Ради”, не мав права надсилати закон про держбюджет на підпис Президентові.

“Ми б таким чином заблокували можливість підписати даний закон”, - додав Ю.Кармазін.

За його словами, про це ніхто зі співробітників парламенту не каже, а просто без будь-яких пояснень не реєструють документи.

Ю.Кармазін повідомив, що він разом з помічниками перебуває у приміщенні Верховної Ради за адресою: вулиця Грушевського, 5.

“Це у приміщенні під куполом, в кімнаті 40, де реєструють законопроекти”, - уточнив депутат.

Він наголосив, що залишатиметься в цій кімнаті і вночі.

“Ми будемо залишатись, поки не будуть виконані наші законні вимоги. Ми будемо до перемоги. Ми не дамо вчинитися беззаконню. І зараз з нами на зв’язку дуже багато людей, які нас підтримують”, - сказав Ю.Кармазін.

При цьому депутат зазначив, що до нього не пропускають представників ЗМІ. “Очевидно, хочуть замовчати цю ситуацію”, - вважає Ю.Кармазін.

На уточнююче запитання, чи може так статися, що поки він намагається зареєструвати постанову, закон про бюджет вже буде переданий на підпис Президентові, Ю.Кармазін відповів, що це неможливо, оскільки, за його словами, “про цю ситуацію вже знає все суспільство, і якщо це буде проігноровано, то тоді це буде підслідна справа - буде справа, зокрема, про перешкоджання діяльності народного депутата України”.

“Такого не може бути, бо ще вчора зареєстровано моє звернення до голови Верховної Ради, де йдеться про те, щоб він не передавав це рішення. До звернення було додано проект постанови”, - зазначив він.

Ю.Кармазін наполягає, що закони на засіданні парламенту 6 грудня були ухвалені з порушеннями норм Конституції.

“Я, відповідно до статті 48 закону про Регламент Верховної Ради, написав подання голові ВР, щоб не підписував законопроекти у зв’язку з порушенням порядку їх прийняття і невідповідності Конституції. В залі були відсутні 79 чоловік, тобто вони не були зареєстровані і не могли брали участь в голосуванні, хоча їх картки спрацювали, тобто таким чином була порушена Конституція України”, - підкреслив він.

Ю.Кармазін наголосив, що йдеться не тільки про процедуру ухвалення закону про держбюджет на 2013 рік, але й про його зміст. “Фактично вся система управління Києва, життя киян під загрозою, тому що 8,5 мільярдів гривень, які забирають у Києва, - це просто колосальні кошти”, - наголосив він.