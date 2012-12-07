Третина депутатів поставили собі за роботу «трійку»

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна серед народних обранців.

Так свою роботу на "трієчку" оцінили 31,7% опитаних. 21,7% вважають, що український парламент VI скликання працював добре. Ще 20,0% - що відмінно.

При цьому кожен п'ятий народний депутат (20,0%) висловив думку, що Верховна Рада VI скликання працювала погано, а 6,6% - дуже погано.

Чверть народних депутатів VI скликання (25,0%) вважає, що найбільш позитивні наслідки для України мав закон про позаблоковий статус України. Далі з великим відривом слідують: закон про вибори народних депутатів України (6,7%), закон про ратифікацію договору про ЗВТ з СНД (5,0%), кримінально-процесуальний кодекс (5,0%), митний кодекс (3, 3%), закон про всеукраїнський референдум (1,7%), податковий кодекс (1,7%), «Харківські угоди» (0,3%), пенсійна реформа (0,3%), судова реформа (0,3 %), закон про мови (0,1%). При цьому 41,7% опитаних висловили думку, що жоден з перелічених законів не мав позитивних наслідків для країни. Відповідь «інше» на це запитання дали 3,3% респондентів, а 6,7% - вагалися з відповіддю.

Близько третини народних депутатів VI скликання (35,0%) вважає, що найбільш негативні наслідки для України мали «Харківські угоди». Далі слідують: закон про мови (16,7%), закон про вибори народних депутатів (13,3%), пенсійна реформа (8,3%), закон про позаблоковий статус України (6,7%), судова реформа (1 , 7%), закон про всеукраїнський референдум (1,7%), податковий кодекс (1,7%), закон про ратифікацію договору про ЗВТ з ЄС (0,3%), кримінально-процесуальний кодекс (0,3%) . Вважають, що негативних наслідків для країни не мав жоден з названих законів 5,0% опитаних. Відповідь «інше» вибрали 1,3% респондентів, а кожному десятому народному депутату (10,0%) важко відповісти на дане питання.

З 4 по 6 грудня 2012 Інститутом Горшеніна було проведене опитування серед народних депутатів України VI скликання. Вибірка дослідження була розроблена з урахуванням кількісного складу фракцій Верховної Ради України. В опитуванні взяли участь 147 парламентаріїв. Метод опитування - анкетне інтерв'ю. Похибка репрезентативності даного дослідження: ± 6,6%.