Янукович доручив урядові негайно подумати про совість
Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету міністрів невідкладно підготувати законопроект про внесення змін до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Як зазначається у повідомлені, законопроект, підготовлений за участю релігійних організацій, має бути спрямований на створення сприятливих умов їх діяльності. Уряд має в установленому порядку внести його на розгляд Верховної Ради.
Як повідомляв УНІАН, раніше правозахисники, громадські організації та науковці закликали Президента України Віктора Януковича застосувати право вето до Закону № 10221 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства юстиції, Міністерства культури, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства)”, ухваленого Верховною Радою 16 жовтня. Вони просили повернути даний документ на доопрацювання у Верховну Раду задля урахування експертної думки і пропозицій Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. Даним законом передбачено, зокрема, внесення змін до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації», щодо яких свої заперечення висловила Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій.