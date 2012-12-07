Янукович доручив урядові негайно подумати про совість

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як зазначається у повідомлені, законопроект, підготовлений за участю релігійних організацій, має бути спрямований на створення сприятливих умов їх діяльності. Уряд має в установленому порядку внести його на розгляд Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, раніше правозахисники, громадські організації та науковці закликали Президента України Віктора Януковича застосувати право вето до Закону № 10221 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства юстиції, Міністерства культури, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства)”, ухваленого Верховною Радою 16 жовтня. Вони просили повернути даний документ на доопрацювання у Верховну Раду задля урахування експертної думки і пропозицій Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. Даним законом передбачено, зокрема, внесення змін до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації», щодо яких свої заперечення висловила Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій.