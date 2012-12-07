Янукович провів чергові перестановки в СБУ
Янукович призначив нових начальників управлінь СБУ у Закарпатський, Львівській та Миколаївській областях.
Президент України Віктор Янукович призначив Геннадія Грищенка начальником Управління СБУ в Закарпатській області; В’ячеслава Землянського - начальником Управління СБУ в Миколаївській області; Володимира Федірка - начальником УСБУ у Львівській області.
Тексти указів розміщено на офіційному сайті глави держави.
Перед цим Президент звільнив Миколу Боброва з посади начальника Управління СБУ в Миколаївській області; Юрія Кіцула - з посади начальника Управління СБУ у Львівській області; Василя Сітара - з посади начальника УСБУ в Закарпатській області, а також Геннадія Грищенка - з посади начальника УСБУ в Івано-Франківській області.
Крім того, Президент звільнив Олексія Обаля з посади уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю СБУ, призначивши на цю посаду Сергія Ганжу.