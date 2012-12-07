Янукович провів чергові перестановки в СБУ

Президент України Віктор Янукович призначив Геннадія Грищенка начальником Управління СБУ в Закарпатській області; В’ячеслава Землянського - начальником Управління СБУ в Миколаївській області; Володимира Федірка - начальником УСБУ у Львівській області.

Тексти указів розміщено на офіційному сайті глави держави.

Перед цим Президент звільнив Миколу Боброва з посади начальника Управління СБУ в Миколаївській області; Юрія Кіцула - з посади начальника Управління СБУ у Львівській області; Василя Сітара - з посади начальника УСБУ в Закарпатській області, а також Геннадія Грищенка - з посади начальника УСБУ в Івано-Франківській області.

Крім того, Президент звільнив Олексія Обаля з посади уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю СБУ, призначивши на цю посаду Сергія Ганжу.