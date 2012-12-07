Луценко не проситиме у держави свої 15 тисяч євро

Держава має проявити таку ініціативу. Про це заявила у коментарі УНН дружина екс-міністра Ірина Луценко, повідомляє прес-служба «Народної самооборони».

«Ми у жодному випадку не будемо ініціаторами виплати цих коштів по одній простій причині: ми очікуємо від держави Україна не стільки компенсації, скільки – хто з посадових осіб, які приймали рішення про арешт, затримання тощо, понесе відповідальність. Ми, в першу чергу, очікуємо реакції держави саме в цьому напрямку», - заявила дружина.

І.Луценко пояснила, що у статті закону «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» написано, що після виконання рішення Європейського суду, контроль за виконанням Україною цього рішення бере на себе Комітет Міністрів Ради Європи. Україна сама повинна проявити заходи індивідуального і загального характеру стосовно людини, права якої порушили.

«З цього робиться висновок, що саме Україна повинна бути ініціатором виплати. Не захист, не людина, котра є потерпілою, а саме держава має проявити ініціативу. Вони повинні звернутися до Луценка і запитати: «Пане Луценко, де ваш рахунок і куди можна перерахувати ці кошти?». Ми не повинні їх спонукати, вони повинні це виконати. Це зобов’язав зробити Україну суд», - наголосила дружина екс-міністра.