"Батьківщина" донесла проблемі політв'язнів до Генасамблеї ООН

Про це заявив один з лідерів Об'єднаної опозиції «Батьківщина», представник політичного комітету ПАРЄ від України в Генасамблеї ООН Сергій Соболєв, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

За словами С.Соболєва, в рамках сесії Генеральної асамблеї ООН, в якій він бере участь, відбувся Конгрес Міжпарламентського союзу, де на засіданні політичного комітету обговорювалося питання щодо визначення терміну "політичний в'язень" не лише на рівні Ради Європи.

Так, за його словами, на зустрічі із заступником Генсекретаря ООН Яном Еліасоном представники парламентів країн світу погодились з необхідністю невідкладно розглянути питання чіткої дефініції "політичний в’язень" не лише на рівні ПАРЄ, але й на рівні вищого органу Об'єднаних націй.

За словами С.Соболєва, заступник Генсекретаря також заявив про початок підготовки до розгляду цього питання, «оскільки воно є ключовим у питанні захисту прав людини, верховенства права та демократії».

С.Соболєв наголосив, що чітке визначення поняття «політичний в'язень» не лише на рівні ПАРЄ, а й на рівні Генасамблеї ООН, «дозволить встановити єдині для всього світу критерії цього поняття, що сприятиме ефективній боротьбі за свободу політичних в'язнів».

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Як повідомлялося, на останній сесій ПАРЄ було прийнято резолюцію, якою визначено п'ять чітких критеріїв поняття «політичний в'язень».

Окрім того, вже на наступній сесії ПАРЄ представники української делегації від опозиції, відповідно до зазначеної резолюції, ініціюватимуть питання щодо чіткого визначення політичними в'язнями Юлії Тимошенко, Юрія Луценко та інших політув’язнених в Україні.