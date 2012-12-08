«Свобода» попереджає про провокації в Одесі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної організації ВО «Свобода», сьогодні осередок спрямував до прокуратури, Головного управління МВС України та Управління СБУ в області заяву з вимогою вжити заходів для недопущення порушення безпеки в місті 8 грудня.

«Цього дня під орудою міського голови, відомого українофоба Алєксєя Костусєва має відбутися так званий «антифашистський марш», спрямований проти Всеукраїнського об'єднання «Свобода», - стверджують у партії.

Водночас, за даними деяких джерел, організаторами акції готується група молодиків, які під виглядом активістів націоналістичних організацій будуть протидіяти проведенню маршу шляхом влаштування сутичок та різних провокацій проти її учасників.

«В Одесі антидержавні організації (саме так вони себе позиціонують) збираються провести антиукраїнську акцію. Організатори анонсують захід як «протидію зростанню націоналістичних настроїв у місті». А насправді виконують політичне замовлення, мета якого полягає в дестабілізації ситуації та розпалювання міжнаціонального протистояння в місті. На марші учасники збираються вивішувати антидержавну символіку та закликати до зміни конституційного ладу», - заявляють у партії.

У вищих навчальних закладах, зокрема в Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. Ушинського (факультет фізичного виховання), матеріальними заохоченнями студентів вербують для участі в цій організованій антиукраїнській акції. Таким чином відбувається елементарне намагання певних кіл втягнути підлітків у протизаконну антидержавну діяльність, - зазначено у заяві ВО «Свобода» до правоохоронних структур.