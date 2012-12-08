До складу Єврорегіону «Донбас» прийняли Воронезьку область РФ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, відповідну угоду було підписано 7 грудня в російському місті Ростов-на-Дону на черговому засіданні Ради Єврорегіону «Донбас».

«Я радий, що нас прийняли в Єврорегіон. Ми давно хотіли ввійти до цієї структури, оскільки Воронезька область свій найдовший кордон має саме з Україною і Ростовською областю, і питання про економічну і, головне, прикордонну співпрацю назрів давно. Ми дуже близькі і у нас багато спільних тем і проблем», – заявив губернатор Воронезької області Олексій Гордєєв під час підписання угоди.

Також у рамках засідання було підписано низку договорів про встановлення побратимських зв'язків між муніципалітетами південної України і Ростовської області РФ.

Документи підписали представники адміністрації Таганрога і Новошахтинська і Антрацитовської міської ради Луганської області; адміністрації міста Шахти і Сєвєродонецької міської ради Луганської області; адміністрації Родіоново-Несветайського району і Свердловської міськради Луганської області; адміністрації Матвєєво-Курганного району і Торезької міськради Донецької області.

Довідка УНІАН. Єврорегіон «Донбас» створено 29 жовтня 2010 року. Він включає Луганську і Донецьку (Україна), а також Ростовську (РФ) області. На його території завбільшки 153 тис. кв. км проживає 11,5 млн. людей.