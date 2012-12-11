У Києві зі снігом борються вже й військові

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони, зокрема, до ліквідації наслідків негоди залучено понад 1500 військовослужбовців столичного гарнізону, а також близько 20 одиниць військової техніки, в тому числі полкові землерийні машини ПЗМ-2.

На чолі із заступником начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майором Віктором Безпальчуком створено групу із взаємодії органів військового управління з Київською міською державною адміністрацією.

Особовий склад, який залучено до ліквідації наслідків негоди, забезпечено сухим пайком, теплою формою одягу, а також засобами для прибирання снігу, зазначили в Міноборони.

Загалом, за даними Міноборони, 11 грудня відповідно до звернень, які надійшли від керівників органів місцевої влади до командирів військових частин та з’єднань ЗС України за місцем дислокації, особовий склад Збройних сил України приступив до ліквідації наслідків негоди у багатьох містах України.