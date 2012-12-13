У Свободі кажуть, що опозиція регіоналам нічого не обіцяла

Про це депутат телефоном повідомив кореспонденту УНІАН.

“Єфремов, як завжди, видає бажане за дійсне. На сьогодні жодних таких домовленостей немає. Ми побачимо, як розвиватимуться події”, - сказав І.Сабій.

Він назвав дії опозиції у середу у парламенті злагодженими і висловив сподівання на подальшу координацію дій з боку трьох опозиційних фракцій.

Як відомо, 12 грудня ввечері О.Єфремов сказав журналістам, що Партія регіонів домовилася із фракціями "Батьківщина", "УДАР" і ВО "Свобода" про розгляд 13 грудня питання обрання керівництва парламенту і кандидатури Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра.