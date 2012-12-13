У Свободі кажуть, що опозиція регіоналам нічого не обіцяла

09:19, 13 грудня 2012
Політика
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Народний депутат від ВО “Свобода” Ігор Сабій вважає, що голова фракції ПР Олександр Єфремов видає бажане за дійсне, коли говорить про домовленості з “Батьківщиною”, “УДАРом” і “Свободою”- щодо голосування за голову ВР і прем’єр-міністра.

Блокування

Про це депутат телефоном повідомив кореспонденту УНІАН.
“Єфремов, як завжди, видає бажане за дійсне. На сьогодні жодних таких домовленостей немає. Ми побачимо, як розвиватимуться події”, - сказав І.Сабій.

Він назвав дії опозиції у середу у парламенті злагодженими і висловив сподівання на подальшу координацію дій з боку трьох опозиційних фракцій.

Як відомо, 12 грудня ввечері О.Єфремов сказав журналістам, що Партія регіонів домовилася із фракціями "Батьківщина", "УДАР" і ВО "Свобода" про розгляд 13 грудня питання обрання керівництва парламенту і кандидатури Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра.

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