В опозиції пояснили, чому блокують роботу ВР

Про це УНІАН повідомив народний депутат Сергій Соболєв (фракція «Батьківщина»).

«Парламент мусить дотримуватися вимог регламенту. Засідання має бути закрито о 18.00, а завтра має відбутися наступне засідання», - сказав С.Соболєв.

Крім того, народний депутат наголосив на недопустимості використання карток Табалових. «Вони відсутні у залі та не склали присягу народних депутатів. Кожен депутат повинен голосувати персонально», - підкреслив С.Соболєв.

Як повідомлялося, раніше Табалови, обрані від "Батьківщини", відмовилися входити до складу опозиційної фракції.

Сьогодні на першому засіданні Верховної Ради 7-го скликання представники опозиції не пустили Табалових до сесійної зали та не дали їм підписати присягу. Однак пізніше Володимир Литвин заявив, що вони таки склали присягу.

Опозиція протестує проти цього. Зокрема, голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк звернувся до Центральної виборчої комісії з вимогою не визнавати народними депутатами, не видавати депутатські посвідчення та нагрудні знаки Олександру та Андрію Табаловим як особам, які не склали присяги народного депутата.