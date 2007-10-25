Кличко домовляється з помаранчевими про єдину кандидатуру на мера Києва

Кличко заявляє, що «Наша Україна», БЮТ та його блок ведуть переговори про єдину кандидатуру на посаду мера Києва

Депутат Київради Віталій КЛИЧКО заявляє, що фракції «Наша Україна», БЮТ та фракція блоку його імені ведуть переговори про висунення єдиної кандидатури на посаду Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Ми спілкуємось на цю тему, ми обговорюємо, я спілкуюсь з лідерами партій, і найближчим часом, я впевнений, що повинна бути одна кандидатура. Це необхідно, щоб не повторилась та ситуація, що склалась на минулих виборах (Київського міського голови – УНІАН)», - сказав В.КЛИЧКО.

Він зазначив, що ця кандидатура обов’язково буде погоджена всіма сторонами, які беруть участь у переговорах.

В.КЛИЧКО також підкреслив, що спільна і єдина мета демократичних сил, - щоб у столичну владу прийшли люди, «які не дивились би у власну кишеню і не розглядали Київ, як місце для самозбагачення, реалізації тільки своїх власних фінансових та особистих амбіцій».

За словами В.КЛИЧКА, нині важко спрогнозувати, коли саме демократичні сили узгодять єдину кандидатуру на посаду мера столиці, оскільки це залежить від багатьох моментів, зокрема й від розстановок сил у Верховній Раді.

«Давайте ми пройдемо деякі поступальні кроки, спочатку буде узгоджена кандидатура прем’єра, спікера. Після цього ми зможемо безпосередньо перейти до перевиборів у Києві» – сказав В.КЛИЧКО.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ і блок “Наша Україна – Народна самооборона” неодноразово заявляли про наміри організувати дострокові вибори мера Києва і столичної міської ради.