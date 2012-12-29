Політолог: Янукович робить ставку на власну "молоду гвардію"

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.Фесенко висловив на прес-конференції у Києві.

"Внаслідок посилення прихованої внутрішньої боротьби всередині влади відбулися суттєві кадрові перестановки у президентській команді і верхівці виконавчої влади, при чому не тільки після виборів. І треба визнати: хоча Янукович робить ставку на консервативну стабільність, але за спинами «патріархів» - Азарова, Рибака, він робить ставку на власну молоду «гвардію», на представників так званої "сім'ї", - сказав В.Фесенко.

За його словами, внаслідок результатів формування нового уряду визначилася ще одна важлива для майбутнього України тенденція. "По суті, процеси, які відбувалися впродовж 2012 року, дають підстави казати про формування "сімейної олігархії". Це новий феномен, нова фаза у розвитку олігархічної системи. Йдеться не лише про сім'ю Януковича. У нас з'явилися й інші впливові сім'ї, - зазначив він.

Політолог, зокрема, уточнив, що мав на увазі формування політичних сімейних династій, в яких є впливовий батько та діти, які займаються економікою. "У нас з'явилася сім'я Калетників у Верховній Раді — нова впливова сім'я у політичному і економічному сенсі. Це — генеральний прокурор та його син, який є народним депутатом і дуже впливовою фігурою в тіньових економічних процесах. Це — батько - прем'єр-міністр та його син, теж народний депутат", - наголосив В.Фесенко.

"Цей сімейний принцип — одна з важливих тенденцій. Фактично йдеться про формування сімейної олігархії, де відбувається органічна зв'язка батьків-патріархів на впливових політичних і адміністративних посадах і синів, які активно діють в економічній сфері. І ця тенденція буде дуже сильно впливати на подальший розвиток політичних та економічних процесів в країні", - підкреслив політолог.