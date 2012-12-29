Янукович знову призначив Лукаш своїм представником у КС
10:38, 29 грудня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович призначив Олену Лукаш своїм представником у Конституційному Суді.
Лукаш повернула собі ще й стару посаду
Про це йдеться у відповідному Указі, оприлюдненому на сайті Президента.
"Призначити ЛУКАШ Олену Леонідівну – Міністра Кабінету Міністрів України - Представником Президента України у Конституційному Суді України", - йдеться в документі.
Як відомо, до 24 грудня Олена Лукаш вже обіймала цю посаду.
28 грудня Президент України Віктор Янукович визначив повноваження міністра Кабінету міністрів України, місце якого тепер також займає Олена Лукаш.
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