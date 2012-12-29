Янукович знову призначив Лукаш своїм представником у КС

Про це йдеться у відповідному Указі, оприлюдненому на сайті Президента.

"Призначити ЛУКАШ Олену Леонідівну – Міністра Кабінету Міністрів України - Представником Президента України у Конституційному Суді України", - йдеться в документі.

Як відомо, до 24 грудня Олена Лукаш вже обіймала цю посаду.

28 грудня Президент України Віктор Янукович визначив повноваження міністра Кабінету міністрів України, місце якого тепер також займає Олена Лукаш.