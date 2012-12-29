Симоненко заявив, що російська мова є рідною для українців
Лідер Комуністичної партії, народний депутат Петро Симоненко переконаний, що захищатися треба від англомовних вивісок, а не від російської мови, "яка для українців є рідною".
Про це за інформацією Gazeta.ua політик заявив в ефірі телеканалу ТВі.
Зокрема, Симоненко зазначив, що він, захищаючи російську мову, насправді захищає українську культуру.
"Нехай "Свобода" хоча б раз пройде Хрещатиком. Там немає жодної української назви. Там все англійською", - зауважив комуніст.
На його переконання, лише члени Компартії охороняють українські традиції та культуру. Крім того, парламентарій вважає, що російська є рідною мовою для українців.
"Хто тоді, окрім комуністів, захищає наші традиції, культуру? – запитав Симоненко. – Для нашого народу російська мова є рідною. Ми не можемо позбавляти людей права спілкуватися звичною мовою".
Водночас лідер КПУ заявив, що ВО "Свобода" ганьбить нашу державу й використовується Партією регіонів для цілей влади.
"Треба розуміти, що "Свобода" – це ганьба для українського народу. Європа цим уже перехворіла. А "Свободу" просто використали для того, щоби закріпити владу "регіоналів", - підкреслив Симоненко.