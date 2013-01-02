Ізраїль відгородиться від Єгипту 230-кілометровим парканом

Про це повідомляє РІА «Новости».

Огорожа, оснащена системами стеження, покликана блокувати основні шляхи проникнення до Ізраїлю біженців із країн Африки, контрабандистів і бойовиків, які за останні два роки чотири рази нападали на ізраїльтян, прориваючись із території Єгипту.

”Ви зробили неможливе. Це велике досягнення... Тепер нам необхідно завершити роботи на інших кордонах країни”, - сказав прем`єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, виступаючи перед учасниками будівництва.

Будівництво тривало 2 роки й обійшлося ізраїльському бюджету в 1,6 млрд шекелів (понад 420 млн доларів).