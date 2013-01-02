У колонії Тимошенко роздали холодильники і грамоти

Як повідомила УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, частина засуджених, які відзначилися старанність та самовідданістю в праці, були нагороджені грамотами та подяками.

Найбільш успішні відділення колонії в подарунок до Нового року отримали холодильники, телевізори, пральні машинки, музичні центри, електричні чайники.

Побутову техніку вручили засудженим начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков та його перший заступник Андрій Коваленко.

«Керівництво установи урочисто привітало жінок теплими словами, поздоровленнями, грамотами, цінними подарунками. Всі засуджені відчули справжнє свято та піднесений настрій», - повідомили в прес-службі відомства.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Також суд задовольнив позов НАК «Нафтогаз Україна», згідно з яким Ю.Тимошенко має відшкодувати збиток компанії в сумі понад 1,5 млрд грн.

Наприкінці грудня 2011 року Ю.Тимошенко була етапована до Качанівської колонії в Харкові, де зараз відбуває покарання. 9 травня 2012 року з виправного закладу Ю.Тимошенко госпіталізували до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де вона до сьогодні проходить курс реабілітації.