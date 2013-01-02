На Волині підприємців не пускають за кордон через борги податковій

Відповідні рішення на основі матеріалів податкової за поданням виконавчої служби стосовно двадцятьох волинян торік ухвалено судом, - повідомили у відділі погашення податкового боргу ДПС у Волинській області.

Податковий борг „невиїзних” за рішенням суду волинян - більше 300 тисяч гривень податків.

Тим часом, протягом 2012 року податківці ініціювали розгляд справ у судах щодо тимчасового обмеження у праві виїзду 256 волинян-боржників. У цьому переліку – підприємці-фізичні особи та керівники підприємств. Вони заборгували державі в межах декількох мільйонів гривень.