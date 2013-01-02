На Волині підприємців не пускають за кордон через борги податковій
20:20, 02 січня 2013Політика
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За наполяганням податківців двадцятьом волинянам-боржникам бюджету заборонено виїзд за кордон.
Борги підприємців нараховують більше 300 тисяч гривень податків
Відповідні рішення на основі матеріалів податкової за поданням виконавчої служби стосовно двадцятьох волинян торік ухвалено судом, - повідомили у відділі погашення податкового боргу ДПС у Волинській області.
Податковий борг „невиїзних” за рішенням суду волинян - більше 300 тисяч гривень податків.
Тим часом, протягом 2012 року податківці ініціювали розгляд справ у судах щодо тимчасового обмеження у праві виїзду 256 волинян-боржників. У цьому переліку – підприємці-фізичні особи та керівники підприємств. Вони заборгували державі в межах декількох мільйонів гривень.
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