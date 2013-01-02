У Луганську день народження Бандери відзначили мітингом та квестом

Як повідомили УНІАН в прес-службі організації, учасники мітингу біля пам’ятника Тарасові Шевченку висловили думку, що ім’я Бандери є справжнім прапором українського національного руху.

За словами екс-керівника ЛОО ВО «Свобода» Олександра Кобзєва, «не дивлячись на антиукраїнську пропаганду, що і нині триває в Україні, ім’я Степана Бандери єднає всіх свідомих людей, які борються за побудову могутньої української держави».

До дня народження С.Бандери луганська «Свобода» також організувала історичний квест «Старе місто». Учасники гри, розділившись на команди, отримували різні загадки та запитання, відгадавши які, можна було знайти «ключові точки» - будівлі, пам’ятники, історичні місця. Після знаходження «точки» учасників чекало наступне завдання. Таким чином молодь мала змогу показати свої знання з історії України та свого рідного міста і дізнатись більше про визначні місця Луганська. А головне, як зазначають в прес-службі організації, – активно, весело й тверезо відсвяткувати початок нового року та день народження провідника української нації.

А на різдвяні свята ЛОО ВО «Свобода» привітають ветеранів УПА, що мешкають в Стаханові, Рубіжному і Ровеньках.