ПР вважає європейський вектор головним

Про це заявив народний депутат, заступник голови комітету ВР у закордонних справах Юрій Мірошниченко (фракція Партії регіонів).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ю.Мірошниченка, парламентарій зазначив, що європейський вектор зовнішньої політики України є основним. За його словами, на 2013 рік заплановано такі важливі для українсько-європейських відносин події, як саміт Україна - ЄС у Брюсселі і саміт Східного партнерства у Вільнюсі, де планується підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Більш того, 2013 рік - період головування України в Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ).

Ю.Мірошниченко вважає, що успіхи України у сфері зовнішньої політики залежатимуть від консолідації зусиль усіх політичних сил і їх мотивації поглиблювати зовнішні зв'язки з країнами Європи і світу. «Я сподіваюся, що Верховна Рада VІІ скликання діятиме ефективно і на благо українського народу, його європейського майбутнього», - зазначив він.