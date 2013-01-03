Садовий завів собі партію

Про це повідомив УНІАН голова цієї політсили міський голова Львова Андрій Садовий.

Водночас на своїй сторінці у Facebook А.Садовий написав: «У Міністерстві юстиції зареєстровано партію ”Самопоміч”. Відтепер офіційно працюємо і впроваджуємо в українську політику ідеологію християнської моралі та здорового глузду. Нашим друзям, які так перейнялись ідеями ”Самопомочі”, що вирішили і собі створити партію з такою ж назвою, передаю вітання та побажання плідної праці».

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року міський голова Львова А.Садовий оголосив про ініціативу створення політичної партії на базі громадської організації ”Самопоміч” та заявив про початок збору підписів. Він також наголосив, що партія “Самопоміч” базуватиме свою діяльність на засадах християнської моралі, а її ідеологічним центром буде місто Львів.

Водночас, Міністерство юстиції 21 грудня 2012 року зареєструвало партію «Самопоміч», де головою зазначений Степан Кударенко.

Однак, така дія не зашкодила реєстрації в Мін’юсті партії «Самопоміч» на чолі з А.Садовим, оскільки назви партій відрізняються, а саме: Політична партія «Партія «Самопоміч» (голова – А.Садовий, зареєстрована 29 грудня 2012 року) і Політична партія «Самопоміч» (голова – С.Кударенко).

Довідка УНІАН. “Самопоміч” - це громадська організація, заснована 2004 року, яка взяла собі за ідеологічний взірець рух політичної, економічної та освітньої самоорганізації українців Галичини початку ХХ століття. З 2004 року понад 100 тисяч львів’ян стали активними учасниками проектів, реалізованих “Самопоміччю”.