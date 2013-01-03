Росія і Білорусь домовилися про поставки газу

Документ, зокрема, визначає для Білорусі формулу ціни на газ, що поставляється для задоволення її внутрішніх потреб, на 2013 і наступні роки, у відповідності до ціни газу для споживачів Ямало-Ненецького автономного округу. Угодою також визначається порядок розрахунку тарифів на послуги з транспортування газу по газопроводах ВАТ ”Белтрансгаз” як для внутрішнього споживання, так і за межі Білорусі.

Путін також ратифікував міжурядову угоду з Білоруссю про умови купівлі-продажу акцій і подальшої діяльності ”Белтрансгаза”, передає РІА «Новости». Угода передбачає укладення договору між ВАТ ”Газпром” і Державним комітетом з майна Білорусії про придбання російським холдингом 50% пакета акцій ”Белтрансгаза” за 2,5 мільярда доларів. Ця угода була завершена минулого року, і ”Газпром” тепер володіє 100% акцій білоруського газотранспортного підприємства.

В угоді закріплюються умови та напрямки подальшої діяльності ”Белтрансгаза”, зокрема: модернізація, реконструкція і розвиток газотранспортної системи, що перебуває у власності компанії, здійснення ”Белтрансгазом” функції виключного імпортера російського газу, що поставляється в Білорусію, транспортування газу через територію республіки за її межі та здійснення функції оператора ділянки газопроводу Ямал - Європа на території Білорусії.

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Акціонери ”Газпрому” на річних зборах в червні схвалили договір купівлі ”Белтрансгазом” в 2013 році 23 мільярдів кубометрів газу на 4,1 мільярда доларів. Раніше був схвалений договір, згідно з яким все у 2012-2014 роках ”Белтрансгаз” може купити у ”Газпрому” 69 мільярдів кубометрів газу на 17,25 мільярда доларів.

Договори також передбачають, що ”Белтрансгаз” в 2013 році надає послуги з транзиту газу через Білорусію в обсязі не більше 60 мільярдів кубометрів, що на 34,8% вище передбачуваного обсягу на 2012 рік. Магістральними трубопроводами, що проходять по території Білорусі, здійснюються транзитні поставки російського природного газу в Калінінградську область, Литву, Україну і до Польщі.