Рибак не хоче, щоб депутати голосували лише раз на тиждень
13:29, 09 січня 2013Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак виступає проти того, аби голосування у парламенті відбувалися лише один день на пленарний тиждень.
Рибак проти того, аби депутати голосували лише один раз на тиждень
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Рибак заявив сьогодні під час брифінгу.
“Я такий варіант не підтримую”, - сказав він.
За словами голови ВР, краще, аби депутати голосували одразу ж після обговорення того чи іншого питання.
В.Рибак переконаний, що голосування лише раз на пленарний тиждень не буде позитивно впливати на якість законів.
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