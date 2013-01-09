Рибак не хоче, щоб депутати голосували лише раз на тиждень

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Рибак заявив сьогодні під час брифінгу.

“Я такий варіант не підтримую”, - сказав він.

За словами голови ВР, краще, аби депутати голосували одразу ж після обговорення того чи іншого питання.

В.Рибак переконаний, що голосування лише раз на пленарний тиждень не буде позитивно впливати на якість законів.