Політолог: референдум може тільки зашкодити Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку І.Жданов висловив на прес-конференції у Києві.

"Фактично на референдумі будуть голосувати не за декриміналізацію статті, а за те - вийде Тимошенко на волю чи ні. Політичний сенс цього референдуму буде полягати саме в цьому. Тому ця гра - за високими політичними ставками. Як проходять вибори, як рахуються голоси, показала ситуація у Києві, в Миколаєві, у Черкаській та Київській областях. Це дуже ризикована гра. Якщо опозиція програє цей референдум, це буде серйозна політична поразка", - вважає І.Жданов.

Політолог нагадав, що опозиційні сили остаточно ще не визначилися з ініціативою проведення всеукраїнського референдуму з питання декриміналізації статей Кримінального кодексу. "Яке остаточне рішення буде ухвалено - невідомо, але зрозуміло, що це питання дуже важливе, і якщо воно буде винесене на референдум, влада зробить усе можливе для того, щоб такого рішення прийнято не було", - переконаний І.Жданов.

Як повідомляв УНІАН, з набуттям чинності нового Закону «Про всеукраїнський та місцевий референдуми» опозиція заявила про намір ініціювати проведення референдуму, метою якого буде внесення змін до статті 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень), завдяки чому Ю.Тимошенко може бути звільнена.

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Наприкінці 2012 року представник партії "Батьківщина" Андрій Кожем’якін заявив, що опозиція до 10 січня 2013 року визначиться стосовно проведення референдуму з цього питання. «Цей процес на стадії обговорення. Ми говорили про те, що закон про референдум, – це закон досить небезпечний, який веде до узурпації влади діючим Президентом. Це питання обговорюється. Я думаю, ми до 10 січня визначимося з технологією і початком цієї процедури», - сказав А.Кожем’якін.