Кожем'якін каже, що Тимошенко зберігає оптимізм

Опозиція до 10 січня 2013 року визначиться стосовно проведення референдуму з питання зміни статті 365 Кримінального кодексу України «Перевищення влади або службових повноважень», за якою засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко.

Про це захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Андрій Кожем’якін повідомив на брифінгу в Харкові, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про можливість проведення такого референдуму.

«Цей процес на стадії обговорення. Ми говорили про те, що закон про референдум, – це закон досить небезпечний, який веде до узурпації влади діючим Президентом. Це питання обговорюється. Я думаю, ми до 10 січня визначимося з технологією і початком цієї процедури», - сказав А.Кожем’якін.

Висловив жаль з приводу того, що Ю.Тимошенко вдруге поспіль відзначатиме Новий Рік в ув’язненні. «Це для нас дуже прикро. І сьогодні, спілкуючись із Юлією Володимирівною, я сказав, що дійсно, наша команда, напевно, не все зробила в цьому році, щоб добитися її звільнення, і для того, щоб політичні репресії сьогодні припинились в Україні або хоча б були трошки меншими», - сказав А.Кожем’якін.

Водночас депутат відзначив оптимістичний настрій Ю.Тимошенко та зауважив, що вона передала «слова підтримки і подяки всім членам фракції» і привітала з новорічними святами новообраних народних депутатів.

За словами А.Кожем’якіна, під час зустрічі в лікарні з екс-прем’єром були обговорені питання підготовки найнеобхідніших законопроектів, дії фракції під час пленарних засідань, партійні питання, можливість створення на базі трьох опозиційних сил парламентської більшості, а також можливість використання повноважень голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (цю посаду обіймає А.Кожем’якін – УНІАН) у боротьбі з корупцією в країні.

А.Кожем’якін зазначив, що на останньому пленарному засіданні перед канікулами опозиція в парламенті ставитиме на розгляд соціальні законопроекти, зміни до держбюджету та питання декриміналізації статті 365 Кримінального кодексу України, за якою засуджена Ю.Тимошенко.

Говорячи про стан здоров’я Ю.Тимошенко, захисник відзначив те, що «вона стала почуватися трохи краще» та в її «очах з’явився оптимізм».

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Також суд задовольнив позов НАК «Нафтогаз Україна», згідно з яким Ю.Тимошенко має відшкодувати збиток компанії в сумі понад 1,5 млрд грн.

Із вступом в силу нового закону «Про всеукраїнський та місцевий референдуми» опозиція заявила про те, що ініціюватиме проведення референдуму, метою якого буде внесення змін до статті 365 КК України («Перевищення влади або службових повноважень»), завдяки чому Ю.Тимошенко може бути звільнена.