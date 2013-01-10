У Раді створили нове міжфракційне об’єднання
10:24, 10 січня 2013Політика
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У парламенті створено міжфракційне депутатське об’єднання “Львівщина”.
У Раді створили нове міжфракційне об’єднання
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Верховної Ради спікер Володимир Рибак.
Він зазначив, що співголовами даного об’єднання обрані народні депутати Ірина Сех (фракція “Свобода”) та Степан Курпіль (фракція “Батьківщина”).
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