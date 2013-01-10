У Раді створили нове міжфракційне об’єднання

У парламенті створено міжфракційне депутатське об’єднання “Львівщина”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Верховної Ради спікер Володимир Рибак. Він зазначив, що співголовами даного об’єднання обрані народні депутати Ірина Сех (фракція “Свобода”) та Степан Курпіль (фракція “Батьківщина”).

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