Двом фракціям у ВР знадобилася перерва

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосив на вимогу двох фракцій голова ВР Володимир Рибак.

Водночас В.Рибак не уточнив, які саме фракції наполягали на оголошенні перерви.

Спікер зауважив, що перерва пов’язана з необхідністю проведення додаткових консультацій з питань порядку денного.

Як відомо, сьогодні Верховна Рада планує розглянути питання щодо звільнення Сергія Арбузова з посади голови Національного банку України та призначення на цю посаду Ігоря Соркіна.