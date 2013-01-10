Нардепи збираються на перше засідання у новому році

Основним питанням порядку денного буде призначення голови Національного банку України. Верховна Рада розгляне питання про звільнення Сергія Арбузова з посади голови Національного банку України і призначення на цю посаду Ігоря Соркіна.

Як передає кореспондент УНІАН, також у порядку денному на сьогодні передбачено ратифікацію ряду угод, зокрема, угоди між урядами України та Росії про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їхніх наслідків у населених пунктах, у яких розташовано об’єкти Чорноморського флоту РФ на території України. Крім того, депутати планують включити до порядку денного ряд законопроектів для розгляду, зокрема президентський - щодо направлення національного контингенту для участі України в операції ООН у Кот-д’Івуарі.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Президент України вніс на розгляд парламенту проект постанови про призначення на цю посаду заступника голови НБУ Ігоря Соркіна. Ця обставина змусила апарат фракції ПР до активної мобілізації: учора депутатам була здійснена розсилка смс-повідомлень з вимогою прибути на роботу в 09.45.

25 грудня І.Соркін був призначений в.о. голови НБУ, після того, як 24 грудня Президент призначив голову Нацбанку Сергія Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

Згідно з Конституцією голова НБУ призначається строком на сім років і звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України.