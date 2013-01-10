Опозиція заблокувала президію і трибуну ВР

Перед блокуванням трибуни голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк оприлюднив вимоги опозиції до парламентської більшості та керівництва парламенту.

Він зазначив, що першою вимогою є включити до порядку денного і розглянути питання про курс України на європейську інтеграцію і прийняття відповідної постанови.

За словами А.Яценюка, другою вимогою є включення до порядку денного питання про декриміналізацію статей Кримінального кодексу України, які “були народжені ще за Сталіна, за якими засудили Юлію Тимошенко і Юрія Луценка”.

А.Яценюк наголосив, що третьою вимогою є включення до порядку денного проекту закону про амністію, внесеного трьома опозиційними фракціями і який “звільняє від політичних переслідувань як Юлію Тимошенко, так і Юрія Луценка, так і ще тисячу українців, які потерпають від незаконного кримінального переслідування”.

За словами А.Яценюка, вимоги опозиції не задоволені, оскільки Погоджувальна рада вчора не голосувала про включення їх до порядку денного.

“З огляду на це ми вимагаємо включити дані законопроекти до порядку денного, проголосувати, і це дасть можливість парламенту працювати”, - заявив він.

А.Яценюк також наголосив на необхідності підключення системи персонального голосування “Рада-3”. Він вимагає виконання Конституції України стосовно персонального голосування кожного народного депутата.

За словами голови фракцїі «Батьківщина», це вимоги тих виборців, які голосували за опозиційні сили.

“Включайте до порядку денного законопроекти, і тоді парламент запрацює. По-іншому він працювати не буде”, - наголосив А.Яценюк.