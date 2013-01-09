Опозиція внесла до ВР проект заяви про курс України на інтеграцію до ЄС

Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Григорій Немиря внесли до парламенту проект постанови щодо заяви Верховної Ради «Про підтримку курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу».

Проект постанови зареєстровано під номером 1216, повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”.

Заява, схвалення якої передбачає даний проект постанови, містить низку положень, які підтверджують відданість України меті набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Цією заявою Верховна Рада бере на себе зобов’язання сприяти повному виконанню погоджених з Європейським Союзом заходів, передусім у рамках Порядку денного асоціації між Україною та ЄС та Плану дій щодо лібералізації Євросоюзом візового режиму для України; забезпечити необхідну законодавчу базу для успішного виконання Угоди про асоціацію з ЄС, включно з зоною вільної торгівлі, а також належний парламентський контроль за її виконанням в цілому, зазначається в повідомленні.

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Також парламент зобов’язується здійснити реформу виборчого законодавства шляхом підготовки Виборчого кодексу, а також реформу правосуддя та кримінального законодавства, які унеможливлять вибіркове правосуддя та політично вмотивоване кримінальне переслідування, скасують кримінальну відповідальність за політичні рішення; а також продовжити адаптацію українського законодавства до законодавства ЄС.

Окрім того, наголошено в документі, Верховна Рада заявляє, що будь-яке членство України у Митному союзі заперечує європейську інтеграцію України.

У свою чергу, згідно з проектом, парламент закликає Президента забезпечити незворотність курсу України на набуття членства в ЄС та унеможливити укладання Україною міждержавних угод, які суперечать цій меті; визначити укладення та виконання Угоди про асоціацію з ЄС першочерговим пріоритетом державного розвитку та забезпечити особистий контроль за виконанням погоджених з Євросоюзом заходів.

Кабінет міністрів, як передбачено в проекті заяви ВР, має забезпечити прискорене виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для підписання Угоди про асоціацію з ЄС та набуття нею чинності, а також повне виконання Порядку денного асоціації між Україною та ЄС, насамперед щодо зміцнення спільних з ЄС цінностей.

А.Яценюк та Г.Немиря пропонують заявою парламенту закликати ЄС після виконання українською стороною всіх зобов’язань та умов, викладених у висновках Ради ЄС від 10 грудня 2012 року та Резолюції Європейського парламенту від 13 грудня 2012 року, невідкладне підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включно з поглибленою та всеохопною зоною вільної торгівлі; забезпечити неухильне та повне виконання Угоди між Україною та ЄС про спрощений порядок видачі віз, а також ухвалення рішення про перехід України до заключної імплементаційної фази виконання Плану дій щодо лібералізації Євросоюзом візового режиму для України.