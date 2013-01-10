Развозжаєв дав згоду на закриття його справи про розбій

Як передає РІА «Новости», закриття справи за терміном давності є нереабілітуючою обставиною. Тобто, в цьому разі Л.Развозжаєв позбудеться права вимагати компенсації за незаконне кримінальне переслідування і необгрунтоване утримання під вартою.

"Я цю заяву бачив 17.12.2012 в СІЗО, але передати її Леонід не встиг, оскільки терміново і таємно був вивезений з Москви... Сьогодні я заявлю клопотання про припинення справи в частині Ангарського епізоду і негайне повернення Леоніда до Москви", - повідомив у своєму блозі в "Живому Журналі" його адвокат Дмитро Аграновський.

Йдеться про пред'явлене Л.Развозжаєву обвинувачення у скоєнні 15 років тому розбійного нападу і викраданні хутряних шапок. Справу було порушено за заявою мешканки Ангари, яка поскаржилася на те, що особи, які напали на її чоловіка в 1997 році, досі не притягнуті до кримінальної відповідальності. Серед них, як вважають слідчі, був і Л.Развозжаєв. За інформацією слідчих, він і його спільники викрали у чоловіка відеокамеру і 500 хутряних шапок.

У рамках розслідування опозиціонера 9 січня 2013 р. було етаповано до Іркутська.

Після порушення відповідної справи слідство повідомило захист Л.Развозжаєва про закінчення терміну давності щодо неї. При цьому її не було закрито автоматично, оскільки для цього потрібна згода Л.Развозжаєва.

Офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін заявив, що прохання Л.Развозжаєва про припинення за давністю справи про розбій стане визнанням вини.

"Поки що у слідства немає офіційного клопотання про припинення кримінальної справи про розбій, але якщо воно надійде, то це означає, що Развозжаєв визнає провину і просить про припинення справи з нереабілітовуючих підстав", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня 2012 р. оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом з координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим і опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи про підготовку до організації масових безпорядків, яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

20 жовтня 2012 р. з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєва було викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві.

За словами помічника голови Держприкордонслужби України Сергія Астахова, Л.Развозжаєв 19 жовтня 2012 р. легально покинув Україну і під час перетину кордону ніяких зауважень прикордонникам не висловлював.

Разом з тим слідство підозрює Л.Развозжаєва в незаконному перетині в жовтні російсько-українського кордону (санкція - до двох років позбавлення волі). Він перебуває під арештом до 1 квітня.