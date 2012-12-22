Міліція взялася за розслідування викрадення Развозжаєва

Солом’янське райуправління внутрішніх справ Києва проводить досудове розслідування на підставі заяви адвоката про нібито викрадення російського опозиціонера Леоніда Развозжаєва.

Про це йдеться в коментарі начальника Управління зв'язків з громадськістю МВС України Володимира Поліщука, переданому агентству УНІАН.

За словами В.Поліщука, «на адресу Солом’янського райуправління прийшов супровідний лист з прокуратури Солом’янського району. Прокурор Солом’янського району доручив проведення досудового розслідування кримінального провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22 листопада».

Він наголосив, що заявникові Закревській повідомили про внесення даних до Єдиного реєстру.

Як сказав В.Поліщук, українські правоохоронні органи під час розслідування одержали офіційну інформацію від прикордонників про те, що Л.Развозжаєв добровільно перетинав українсько-російський кордон у пункті пропуску, пред’являючи документи.

Як повідомлялося, Л.Развозжаєв підозрюється у незаконному перетині в жовтні російсько-українського кордону (ч.1 ст.322 Кримінального кодексу Росії).

Також Л.Развозжаєв й інші російські опозиціонери проходять у справі про підготовку масових безпорядків, яку було порушено після показу на телеканалі НТВ фільму "Анатомія протесту-2". Його автори стверджують, що опозиція нібито готує силове захоплення влади за гроші з-за кордону.