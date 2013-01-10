ВР розгляне проекти щодо декриміналізації «статей Тимошенко і Луценка»

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 318 із 392 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала в повному складі фракція КПУ.

Зокрема, за дане рішення голосували з фракції ПР 174 народних депутати, “Батьківщина” - 63, “УДАР” - 36, ВО “Свобода” - 35 і 10 позафракційних народних депутатів.

У пакеті законопроектів, які включені до порядку денного, є, зокрема, проект закону про схвалення рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в операції ООН у Кот-д’Івуарі, а також законопроекти щодо зміни законодавства, котрі стосуються призначення та індексації пенсії, щодо забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі.

Крім того, в пакеті є законопроект, яким передбачено внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу, внесений народним депутатом України Віктором Швецем (фракція “Батьківщина”), яким передбачено декриміналізувати статті, за якими засуджено Ю.Тимошенко та Ю.Луценка, а також законопроект про амністію на 2013 рік.

Крім того, в пакеті є проект постанови про підтримку євроінтеграційних прагнень українського народу.

Після голосування в залі виникла суперечка, оскільки представники опозиції побачили, що дехто з більшості голосує за своїх колег по парламенту.