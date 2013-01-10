Регіонали хочуть зняти Арбузова вже завтра
Повернення до голосування щодо зняття Сергія Арбузова з посади голови НБУ, якого Президент призначив першим віце-прем'єром, можливе уже завтра.
Про це заявив народний депутат, член фракції Партії регіонів, голова Комітету ВР із питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР Володимир Макеєнко.
Коментуючи сьогоднішні дії опозиції, народний депутат зауважив: «Ми сьогодні бачимо штучно створену ситуацію, коли опозиція каже, з одного боку, про вимоги Конституції, а з іншого боку – порушує Конституцію». «Потрібно знайти вихід для розв’язання цієї проблеми, що порушує Конституцію», - додав він.
«Потрібно, мабуть, змінювати закон про Регламент. Наприклад, один із варіантів такий: повноваження народного депутата автоматично припиняються в момент написання ним заяви про складання депутатських повноважень. Знову ж таки постає питання як це має відбуватися, коли, де, при яких свідках, щоб це не було факсиміле», - зауважив парламентарій.
Макеєнко також наголосив, що завтра можливе повернення до голосування за зняття С. Арбузова з посади голови НБУ. Він додав, що процедура це дозволяє, - інформує прес-служба ПР.