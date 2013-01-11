Під Києвом побили народного депутата

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, напад стався о 19.55 на парковці біля "Мегамаркету" у Києво-Святошинському районі під Києвом.

За годину на місце пригоди прибула слідчо-оперативна група ГУ УМВС України в Київській області під керівництвом начальника Головного Управління обласної міліції Валерія Мазана та прокурора Києво-Святошинського району Василя Федоренка. За фактом нападу правоохоронцями відкрите кримінальне провадження за попередніми ознаками злочину, що кваліфікується як хуліганські дії.

За словами В.Куренного, він вийшов з магазину, поклав продукти в автомобіль та сів за кермо. Поруч раптом з'явилися двоє чоловіків. Вони вдарили депутата в обличчя, потім витягли з машини і почали бити ногами. Один з них кинувся до відкритої машини В.Куренного, але нападників відлякав чоловік, який йшов парковкою до свого авто і почув крики В.Куренного про допомогу, йдеться в повідомленні.

У депутата розбите обличчя, гематоми на голові і струс мозку.

Як зазначають в «УДАРі», те, що трапилося з В.Куренним, зафіксували камери спостереження на парковці магазину. На відео також видно, що нападників чекав автомобіль, на якому вони і втекли.

Депутата для надання допомоги доправили до міської лікарні Обухова.