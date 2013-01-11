Єфремов сподівається, що ВР сьогодні вирішить всі кадрові питання

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

“За попередньою інформацією, нам вдалося досягти консенсус”, - сказав О.Єфремов. “Дуже сподіваємося, що сьогодні вдасться вирішити кадрові питання”, - сказав він.

О.Єфремов відзначив, що зараз уточнюється явка депутатів на пленарне засідання.

При цьому, за його словами, Години питань до уряду у ВР сьогодні не буде.

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Як повідомлялося, 10 січня ВР не змогла звільнити з посади голови Нацбанку Сергія Арбузова, який наприкінці грудня був призначений першим віце-прем'єром країни. Парламенту для цього не вистачило голосів: "за" проголосували 217 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Відповідно, парламент не призначив нового голову Нацбанку України. На цю посаду Президент України Віктор Янукович запропонував призначити Ігоря Соркіна.