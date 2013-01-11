Єфремов сподівається, що ВР сьогодні вирішить всі кадрові питання
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що керівникам фракцій вдалося досягти домовленості про відновлення нормальної роботи Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.
“За попередньою інформацією, нам вдалося досягти консенсус”, - сказав О.Єфремов. “Дуже сподіваємося, що сьогодні вдасться вирішити кадрові питання”, - сказав він.
О.Єфремов відзначив, що зараз уточнюється явка депутатів на пленарне засідання.
При цьому, за його словами, Години питань до уряду у ВР сьогодні не буде.
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Як повідомлялося, 10 січня ВР не змогла звільнити з посади голови Нацбанку Сергія Арбузова, який наприкінці грудня був призначений першим віце-прем'єром країни. Парламенту для цього не вистачило голосів: "за" проголосували 217 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Відповідно, парламент не призначив нового голову Нацбанку України. На цю посаду Президент України Віктор Янукович запропонував призначити Ігоря Соркіна.