Арбузова таки внесли у порядок денний ВР
10:26, 11 січня 2013Політика
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Верховна Рада сьогодні знову планує розглянути питання про звільнення Сергія Арбузова з посади голови Національного банку України та призначення на цю посаду Ігоря Соркіна.
Йде звична робота
Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнє засідання ВР вже відкрито.
Трибуна і президія парламенту не блокуються, йде звична робота.
З 10.00 до 10.30 оголошуватимуться депутатські запити.
Як повідомлялося, 10 січня ВР не змогла звільнити з посади голови Нацбанку Сергія Арбузова, який наприкінці грудня був призначений першим віце-прем'єром країни. Парламенту для цього не вистачило голосів: "за" проголосували 217 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Відповідно, парламент не призначив нового голову Нацбанку України. На цю посаду Президент України Віктор Янукович запропонував кандидатуру Ігоря Соркіна.
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