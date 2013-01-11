Арбузова таки внесли у порядок денний ВР

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнє засідання ВР вже відкрито.

Трибуна і президія парламенту не блокуються, йде звична робота.

З 10.00 до 10.30 оголошуватимуться депутатські запити.

Як повідомлялося, 10 січня ВР не змогла звільнити з посади голови Нацбанку Сергія Арбузова, який наприкінці грудня був призначений першим віце-прем'єром країни. Парламенту для цього не вистачило голосів: "за" проголосували 217 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Відповідно, парламент не призначив нового голову Нацбанку України. На цю посаду Президент України Віктор Янукович запропонував кандидатуру Ігоря Соркіна.