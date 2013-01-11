Арбузова звільнили

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 237 народних депутатів з 402, зареєстрованих у сесійній залі.

«За» звільнення С.Арбузова проголосували 197 народних депутатів з фракції Партії регіонів, 31 - від КПУ та 9 позафракційних.

При цьому фракції “Батьківщина”, “УДАР” та “Свобода” не дали жодного голосу.

С.Арбузов був звільнений з посади голови НБУ у зв’язку з призначенням першим віце-прем’єр-міністром України.

Як повідомлялося, 10 січня ВР не змогла звільнити з посади голови Нацбанку С.Арбузова, який наприкінці грудня був призначений першим віце-прем'єром. Парламенту для цього вчора не вистачило голосів: "за" проголосували 217 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Відповідно, парламент не призначив нового голову Нацбанку України. На цю посаду Президент України Віктор Янукович запропонував кандидатуру Ігоря Соркіна.