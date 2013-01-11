Депутати створили ще чотири міжфракційних об’єднання

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова ВР Володимир Рибак.

Він також поінформував про створення в парламенті міжфракційного депутатського об’єднання “За єдину помісну православну церкву”, керівником якого обрано Олега Медуницю (фракція “Батьківщина”).

Крім того, В.Рибак оголосив про створення міжфракційного депутатського об’єднання “Вінниччина”, керівником якого обрано Григорія Заболотного. (позафракційний)

Також голова ВР повідомив про створення міжфракційного депутатського об’єднання “Ветерани Афганістану та Чорнобиля “За майбутнє”, керівником якого обрано Сергія Куніцина (фракція “УДАР”).

Як повідомляв УНІАН, раніше у парламенті сьомого скликання було створено, зокрема, міжфракційні об’єднання «Столиця України», «За сприяння свободи сумління», «Галичина», «Рівні можливості», «За Харків, за Слобожанщину», “Львівщина».