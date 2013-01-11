Власенко просить генпрокурора перевірити Лавриновича на корупцію

Як передає кореспондент УНІАН, даний депутатський запит зачитав голова Верховної Ради Володимир Рибак на засіданні парламенту.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2012 року прес-служба Міністерства юстиції повідомила, що провідна міжнародна юридична фірма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» не знайшла доказів політичної мотивації у вироку екс-прем’єр-міністрові Юлії Тимошенко.

У відповідь в Об’єднаній опозиції «Батьківщина» заявили, що «ця фірма була найнята урядом у квітні 2012 року для оцінки перебігу суду у «газовій» справі проти Ю.Тимошенко. Щодо цієї фірми відразу виник скандал, оскільки неодноразово заявлялося, що вартість контракту складає лише 12 тисяч доларів, при цьому будь-які додаткові витрати не відшкодовуються». Разом з тим, зазначають в «Батьківщині», «лише один переліт команди юристів «Скадден» з Вашингтона до Києва - а таких перельотів було близько десяти - коштує орієнтовно 15 тисяч доларів США. Таким чином, вартість лише перельотів у десятки разів перевищила задекларовану урядом вартість контракту. Юристи ж «Скадден» неодноразово відмовлялись відповісти на запитання, хто оплачував різницю і відповідно хто є фактичним замовником цієї роботи».

Також у «Батьківщині» зазначали, що «ці американські юристи неодноразово заявляли, що до своєї команди вони не залучали спеціалістів з українського права. Тобто за якими критеріями оцінювались норми українського права, якщо жоден фахівець не був залучений, - досі невідомо».

Але, йдеться в заяві навіть ці «абсолютно упереджені» юристи насправді змушені були визнати в своєму звіті «абсолютно очевидні речі, які прес-служба Мін’юсту приховала:

1. Суд над Ю.Тимошенко не був справедливим та не відповідав базовим міжнародним стандартам.

2. Ю.Тимошенко була арештована та утримувалася під вартою незаконно та з порушенням базових міжнародних стандартів.

3. Ю.Тимошенко була позбавлена елементарних можливостей реалізовувати своє право на захист».