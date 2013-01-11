Власенко просить генпрокурора перевірити Лавриновича на корупцію

11:04, 11 січня 2013
Політика
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Народний депутат України Сергій Власенко (фракція «Батьківщина» звернувся до генерального прокурора України Віктора Пшонки з депутатським запитом щодо перевірки можливої причетності міністра юстиції України Олександра Лавриновича до «корупційних дій», пов’язаних з укладенням контракту з міжнародною юридичною фірмою «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP».

Власенко звернувся до Пшонки із запитом щодо перевірки можливої причетності Лавриновича “до корупційних дій”

Як передає кореспондент УНІАН, даний депутатський запит зачитав голова Верховної Ради Володимир Рибак на засіданні парламенту.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2012 року прес-служба Міністерства юстиції повідомила, що провідна міжнародна юридична фірма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» не знайшла доказів політичної мотивації у вироку екс-прем’єр-міністрові Юлії Тимошенко.

У відповідь в Об’єднаній опозиції «Батьківщина» заявили, що «ця фірма була найнята урядом у квітні 2012 року для оцінки перебігу суду у «газовій» справі проти Ю.Тимошенко. Щодо цієї фірми відразу виник скандал, оскільки неодноразово заявлялося, що вартість контракту складає лише 12 тисяч доларів, при цьому будь-які додаткові витрати не відшкодовуються». Разом з тим, зазначають в «Батьківщині», «лише один переліт команди юристів «Скадден» з Вашингтона до Києва - а таких перельотів було близько десяти - коштує орієнтовно 15 тисяч доларів США. Таким чином, вартість лише перельотів у десятки разів перевищила задекларовану урядом вартість контракту. Юристи ж «Скадден» неодноразово відмовлялись відповісти на запитання, хто оплачував різницю і відповідно хто є фактичним замовником цієї роботи».

Також у «Батьківщині» зазначали, що «ці американські юристи неодноразово заявляли, що до своєї команди вони не залучали спеціалістів з українського права. Тобто за якими критеріями оцінювались норми українського права, якщо жоден фахівець не був залучений, - досі невідомо».

Але, йдеться в заяві навіть ці «абсолютно упереджені» юристи насправді змушені були визнати в своєму звіті «абсолютно очевидні речі, які прес-служба Мін’юсту приховала:

1. Суд над Ю.Тимошенко не був справедливим та не відповідав базовим міжнародним стандартам.

2. Ю.Тимошенко була арештована та утримувалася під вартою незаконно та з порушенням базових міжнародних стандартів.

3. Ю.Тимошенко була позбавлена елементарних можливостей реалізовувати своє право на захист».

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