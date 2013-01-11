Власенко просить генпрокурора перевірити Лавриновича на корупцію
Народний депутат України Сергій Власенко (фракція «Батьківщина» звернувся до генерального прокурора України Віктора Пшонки з депутатським запитом щодо перевірки можливої причетності міністра юстиції України Олександра Лавриновича до «корупційних дій», пов’язаних з укладенням контракту з міжнародною юридичною фірмою «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP».
Як передає кореспондент УНІАН, даний депутатський запит зачитав голова Верховної Ради Володимир Рибак на засіданні парламенту.
Довідка УНІАН. 13 грудня 2012 року прес-служба Міністерства юстиції повідомила, що провідна міжнародна юридична фірма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» не знайшла доказів політичної мотивації у вироку екс-прем’єр-міністрові Юлії Тимошенко.
У відповідь в Об’єднаній опозиції «Батьківщина» заявили, що «ця фірма була найнята урядом у квітні 2012 року для оцінки перебігу суду у «газовій» справі проти Ю.Тимошенко. Щодо цієї фірми відразу виник скандал, оскільки неодноразово заявлялося, що вартість контракту складає лише 12 тисяч доларів, при цьому будь-які додаткові витрати не відшкодовуються». Разом з тим, зазначають в «Батьківщині», «лише один переліт команди юристів «Скадден» з Вашингтона до Києва - а таких перельотів було близько десяти - коштує орієнтовно 15 тисяч доларів США. Таким чином, вартість лише перельотів у десятки разів перевищила задекларовану урядом вартість контракту. Юристи ж «Скадден» неодноразово відмовлялись відповісти на запитання, хто оплачував різницю і відповідно хто є фактичним замовником цієї роботи».
Також у «Батьківщині» зазначали, що «ці американські юристи неодноразово заявляли, що до своєї команди вони не залучали спеціалістів з українського права. Тобто за якими критеріями оцінювались норми українського права, якщо жоден фахівець не був залучений, - досі невідомо».
Але, йдеться в заяві навіть ці «абсолютно упереджені» юристи насправді змушені були визнати в своєму звіті «абсолютно очевидні речі, які прес-служба Мін’юсту приховала:
1. Суд над Ю.Тимошенко не був справедливим та не відповідав базовим міжнародним стандартам.
2. Ю.Тимошенко була арештована та утримувалася під вартою незаконно та з порушенням базових міжнародних стандартів.
3. Ю.Тимошенко була позбавлена елементарних можливостей реалізовувати своє право на захист».