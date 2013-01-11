Верховна Рада достроково припинила повноваження нардепа від ПР
11:41, 11 січня 2013Політика
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Верховна Рада України ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата від Партії регіонів Ігоря Прасолова.
ВР "відпустила" Прасолова
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 229 із 383 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Не голосували в повному складі фракції “Батьківщина”, “УДАР”, “Свобода”. В той же час відповідне рішення підтримали 191 депутат з фракції Партії регіонів, 30 – із фракції КПУ та 8 позафракційних.
Як повідомляв УНІАН, І.Прасолов наприкінці грудня був призначений міністром економічного розвитку і торгівлі.
Верховна Рада кілька разів, зокрема 25 грудня та 10 січня, намагалася достроково припинити депутатські повноваження І.Прасолова, однак жодного разу не вистачало необхідної кількості голосів.
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