Верховна Рада достроково припинила повноваження нардепа від ПР

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 229 із 383 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували в повному складі фракції “Батьківщина”, “УДАР”, “Свобода”. В той же час відповідне рішення підтримали 191 депутат з фракції Партії регіонів, 30 – із фракції КПУ та 8 позафракційних.

Як повідомляв УНІАН, І.Прасолов наприкінці грудня був призначений міністром економічного розвитку і торгівлі.

Верховна Рада кілька разів, зокрема 25 грудня та 10 січня, намагалася достроково припинити депутатські повноваження І.Прасолова, однак жодного разу не вистачало необхідної кількості голосів.