Регіонала Вечерка підловили на кнопкодавстві

Народний депутат України Андрій Іллєнко (фракція “Свобода”) заявляє, що голосування за кандидатуру Ігоря Соркіна на посаду голови НБУ було нелегітимним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Іллєнко заявив на засіданні парламенту.

Він зазначив, що зокрема, народний депутат України від Партії регіонів Володимир Вечерко голосував “за сусіднім терміналом за іншого депутата”.

“Це ганьба. І ми знову бачимо нелегітимні рішення, які ухвалює український парламент”, - підкреслив А.Іллєнко.