Опозиція не припинить порушувати питання щодо статтей Луценка і Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

“Ми й надалі будемо наполягати на прийнятті наших рішень щодо зміни кримінального законодавства”, - сказав А.Яценюк.

Він також додав, що фракції опозиції наполягатимуть на ухваленні закону про амністії, що дасть змогу звільнити Ю.Тимошенко та Ю.Луценка.