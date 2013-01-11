Опозиція не припинить порушувати питання щодо статтей Луценка і Тимошенко
13:40, 11 січня 2013Політика
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Фракції опозиції ініціюватимуть ухвалення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу, які б декриміналізували статті, за якими засуджені екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко та екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.
Опозиція і надалі вимагатиме ухвалення закону про декриміналізацію статей, за якими засуджено Луценка і Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.
“Ми й надалі будемо наполягати на прийнятті наших рішень щодо зміни кримінального законодавства”, - сказав А.Яценюк.
Він також додав, що фракції опозиції наполягатимуть на ухваленні закону про амністії, що дасть змогу звільнити Ю.Тимошенко та Ю.Луценка.
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