Адвокат Немирі заявляє, що він повністю співпрацює зі слідством - ЗМІ

Про це повідомляє газета KyivPost.

"Кузьмін говорить, що Немиря ухиляється від допитів у Генпрокуратурі. Ці твердження не відповідає дійсності, тому що Немиря приїхав до Генеральної прокуратури на допит, як тільки він отримав повідомлення в законному порядку", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Р.Кузьмін заявив, що Генпрокуратура почала перевірку законності фінансування виборчих кампаній Блоку Юлії Тимошенко в період з 2007 по 2010 роки, оскільки є об'єктивні підозри, що вони фінансувалися іноземними офшорними компаніями.

«Ми проводимо перевірку фактів фінансування кампаній БЮТ, зокрема піар-акцій, зокрема за рахунок коштів офшорних підприємств, рахунки яких були виставлені піар-компаніями БЮТ. Ті документи, які ми маємо в своєму розпорядженні, говорять, що виборча кампанія БЮТ фінансувалася з офшорних компаній і частина коштів (близько 100 млн. дол.) була виставлена ​​на Немирю », - сказав Р.Кузьмін, уточнивши, що це фінансування тривало протягом декількох років - з 2007 по 2010 роки.

За словами Р.Кузьміна, якщо ця інформація підтвердиться, то це буде означати, що і виборча кампанія БЮТ проводилася з порушеннями чинного українського законодавства, яке забороняє залучення іноземних капіталів на спонсорування виборчих кампаній політичних партій.

Також в листопаді в мережі з'явився сайт nemyrialeaks.com. На цьому ресурсі, за твердженням його авторів, опубліковані копії документів про співпрацю британської Ridge Consulting з «Батьківщиною». Там також згадуються прізвища Григорія Немирі як людини, що відповідає в керівництві партії за міжнародні зв'язки, і канадського політолога Тараса Кузьо. Крім того, на сайті представлені документи, де міститься інформація про рахунки, виписаних на «Mr. H. Nemyria », яким, якщо судити по них, оплачувалися піар-послуги британської компанії і звіти піарників про виконану роботу.