Єфремов божиться, що не писав СМС-ок «кнопкодавам»

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив під час брифінгу, коментуючи фото, на якому одна з депутаток від фракції Партії регіонів написала СМС-повідомлення, в якому йдеться, що О.Єфремов дав розпорядження голосувати їй за відсутнього колегу.

О.Єфремов наголосив, що не знає нічого про дане смс-повідомлення.

О.Єфремов підкреслив, що нікому не давав таких розпоряджень, оскільки у нього навіть часу на це не було.

“Я вчора був цілий день на нараді у Рибака”, - сказав він.