Єфремов божиться, що не писав СМС-ок «кнопкодавам»
14:34, 11 січня 2013Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов запевняє, що нікого з депутатів своєї фракції не змушував голосувати за кадрові рішення за відсутніх народних депутатів.
Єфремов каже, що вказівок не давав / Фото: Українська правда
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив під час брифінгу, коментуючи фото, на якому одна з депутаток від фракції Партії регіонів написала СМС-повідомлення, в якому йдеться, що О.Єфремов дав розпорядження голосувати їй за відсутнього колегу.
О.Єфремов наголосив, що не знає нічого про дане смс-повідомлення.
О.Єфремов підкреслив, що нікому не давав таких розпоряджень, оскільки у нього навіть часу на це не було.
“Я вчора був цілий день на нараді у Рибака”, - сказав він.
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