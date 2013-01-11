Прес-конференція Генеральної дирекції Програми «ЛЮДИНА РОКУ»

16 січня 2013 р. о 15.00 в приміщенні інформаційної агенції «Інтерфакс-Україна» (вул. Рейторська, 8/5а) відбудеться прес-конференція Генеральної дирекції Програми «ЛЮДИНА РОКУ» з приводу оприлюднення остаточних результатів експертного визначення лауреатів сімнадцятої загальнонаціональної програми «ЛЮДИНА РОКУ–2012» та оголошення володарів міжнародних та спеціальних премій. Контактні телефони Генеральної дирекції загальнонаціональної програми «ЛЮДИНА РОКУ»: тел. 280-98-84 , т/ф. 280-10-93, smi@ludinaroku.com.ua , www.ludinaroku.com.ua

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