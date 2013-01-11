Прес-конференція Генеральної дирекції Програми «ЛЮДИНА РОКУ»

14:56, 11 січня 2013
Політика
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16 січня 2013 р. о 15.00 в приміщенні інформаційної агенції «Інтерфакс-Україна»  (вул. Рейторська, 8/5а) відбудеться прес-конференція Генеральної дирекції Програми «ЛЮДИНА  РОКУ»  з приводу оприлюднення  остаточних результатів  експертного визначення лауреатів  сімнадцятої загальнонаціональної програми  «ЛЮДИНА РОКУ–2012» та оголошення   володарів  міжнародних та  спеціальних премій.

Контактні телефони Генеральної дирекції загальнонаціональної програми «ЛЮДИНА  РОКУ»:

тел. 280-98-84  , т/ф. 280-10-93,

smi@ludinaroku.com.uawww.ludinaroku.com.ua

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